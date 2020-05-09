День Победы в Тюмени 9 мая 2020 года: тюменских ветеранов поблагодарили за мирное небо над головой

9 Май 2020 2020-05-09T18:26:06+03:00

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Телефонное поздравление от волонтеров Победы в честь ее 75-й годовщины получили 270 ветеранов Тюменской области. К личному звонку победителям в Великой Отечественной войне волонтеры готовились заранее, персонально обращаясь к каждой военной истории.

– Хочу поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Низкий поклон вам и благодарность за ваши подвиги на Северо-Западном и Забайкальском фронтах во время войны, за ваше участие в войне с японцами, а также за ваш огромный вклад в подготовку молодых тюменцев, кто решил связать свою жизнь со службой в рядах вооруженных сил, – зачитывали поздравительную речь волонтеры Победы. – Я горжусь тем, что могу поздравить вас лично, великого педагога и военного, с этим праздничным днем. Хочу сказать вам спасибо за мирное небо над головой, за то, что подарили нам всем будущее, в котором мы живем. Ваш героизм и самопожертвование навсегда останутся в нашей памяти. С праздником Великой Победы!

Чтобы поздравление было более трогательным и понравилось уважаемым ветеранам, волонтеры изучили биографические справки о бойцах Красной армии, проживающих в Тюменском регионе, подготовили персональное обращение к каждому человеку, показав знание его биографии и воинского пути, рассказала руководитель Тюменского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дарья Терёхина.

– Ветеранам было очень приятно, когда волонтер их поздравлял. Они даже не думали, что им будут звонить и поздравлять, а тем более уж как-то в тексте упоминать их биографические данные. Им было радостно, что ребята заранее изучили их биографии. Все ветераны благодарили волонтеров за внимание к ним, – сообщила она.

ИСТОЧНИК KP.RU