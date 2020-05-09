Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 мая 2020 г.: 23 новых случая заболевания

9 Май 2020 2020-05-09T12:48:21+03:00

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За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 23 человека с положительными пробами на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших за весь период в регионе выросло до 730. При этом пятеро скончались.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 9 человек и теперь составляет 293. 432 пациента остаются под наблюдением медиков, большинство из них переносят инфекцию в легкой форме. В числе заболевших 8 детей, все они в удовлетворительном состоянии.

В тяжелом состоянии остаются три человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. В обсерваторе находятся 100 граждан, из них 19 детей. На перевахтовке в 14 учреждениях находятся 1 717 человек, на самоизоляции под контролем врачей остаются 3 873 жителя региона.

Добавим, что за сутки в стране выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 104 летальных исхода. Выздоровели 5308 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU