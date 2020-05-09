В Тюмени под окнами дома 102-летнего ветерана прошел праздничный концерт

9 Май 2020 2020-05-09T12:46:55+03:00

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Концерт в честь ветерана Сергея Кочкина состоялся во дворе дома на улице Ялуторовской. Сергей Степанович получал поздравления с праздником из окна своего дома. Сергею Степановичу 102 года. Несмотря столь преклонный возраст, он в этот день, как всегда, планировал принять участие в торжественном параде. Но пандемия внесла свои коррективы.

В итоге парад Победы пришел к нему во двор. В ходе концерта выступил оркестр, состоялся марш со знаменами. Героя поздравил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он напомнил, что вручал ветерану медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и обсуждал возможность совместного участия в параде. Но в итоге праздник они встретили в ином формате.

Тем не менее фронтовик был очень рад и поблагодарил участников за поздравления. Дмитрий Кузьменко подчеркнул что сохранение памяти о бойцах, сохранивших жизни следующим поколениям, является обязанностью современников, сообщает «Мегатюмень».

Сергей Кочкин в годы войны в составе 3-го Белорусского фронта принимал участие в освобождении Смоленска, Орши, Витебска, Минска и других городов. В боях получил три ранения, последствия которых ощущает до сих пор. Награжден орденом Красной Звезды Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу» и за взятие Кенигсберга и Берлина.

ИСТОЧНИК KP.RU