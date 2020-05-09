На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ведутся восстановительные работы

9 Май 2020 2020-05-09T12:49:50+03:00

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На 237-м километре трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на мосту ведутся восстановительные работы на проезжей части в сторону Ханты-Мансийска. Установлены знаки и временный светофор. Объехать пробку можно через Тобольск. Дорожные службы и ГИБДД призывают водителей быть внимательными и осторожными на этом участке. А по возможности не выезжать никуда, соблюдая режим самоизоляции.

Получить информацию о состоянии проезда на этом участке, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU