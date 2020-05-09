На дорогах Тюменской области будут выявлять нетрезвых водителей

9 Май 2020 2020-05-09T08:55:02+03:00

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Особое внимание в праздничные и выходные дни на дорогах Тюменской области будет уделено мероприятиям по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудниками Госавтоинспеции будет усилен в населенных пунктах и на магистралях.

Стоит отметить, что за минувшую неделю сотрудники дорожно-патрульной службы в Тюменской области задержали 180 граждан, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, сообщают в пресс-службе ГИБДД региона. В этой связи к праздникам на дороги выйдут дополнительные наряды, которые будут дежурить в том числе на трассах, вещуих к дачным сообществам, а также в местах расположения водоемов и зон отдыха.

Одновременно инспекторы будут участвовать в организации движения, если в районах СНТ на дорогах возникнут заторы в связи с большим наплывом автомобилей. В Госавтоинспекции советуют пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания, в связи с установившейся жарой воздержаться от дальних поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU