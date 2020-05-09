2020-05-09T07:56:35+03:00
75 лет Великой Победы

Александр Моор поздравил тюменцев с Днём Победы трогательным видео

9 мая 2020 в Тюмени проходит в онлайн-формате
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов и земляков с Днём Победы. На своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram глава региона отметил, что 9 мая – самый главный праздник страны и опубликовал трогательный ролик «75 Лет Победы»

Напомним, сегодня, 9 мая 2020 в Тюмени праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате. Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» будут рассказывать обо всех значимых событиях этого дня, а вечером нас всех ждёт фейерверк и онлайн-концерт «Хора Турецкого».

75 лет Великой Победе / Тюменская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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