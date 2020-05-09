Александр Моор поздравил тюменцев с Днём Победы трогательным видео

9 Май 2020 2020-05-09T07:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов и земляков с Днём Победы. На своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram глава региона отметил, что 9 мая – самый главный праздник страны и опубликовал трогательный ролик «75 Лет Победы»

Напомним, сегодня, 9 мая 2020 в Тюмени праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате. Корреспонденты «Комсомольской правды – Тюмень» будут рассказывать обо всех значимых событиях этого дня, а вечером нас всех ждёт фейерверк и онлайн-концерт «Хора Турецкого».

75 лет Великой Победе / Тюменская область.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы 93-летнего ветерана

Виктор Александрович до сих пор пишет стихи и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU