2020-05-09T05:57:10+03:00
Общество

Погода в Тюмени на 9 мая: День Победы будет солнечным и жарким

Температура поднимется до 28 градусов
Есен Абилькенов
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Температура поднимется до 28 градусовТемпература поднимется до 28 градусовФото: pixabay.com
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Сегодня, 9 мая, в Тюмени синоптики обещают солнечный и жаркий день. Ночью температура будет в пределах плюс 10-12 градусов по цельсию. Утром потеплеет до плюс 17. А в течение дня воздух прогреется до летних 27-28 градусов.

Ветер в течение дня будет дуть преимущественно южный со скоростью не более 3-4 метров в секунду. Напомним, в этот день в России отмечается 75-я годовщина Победы над фашистской Германией, которую жители страны отметят в условиях самоизоляции. Для этого организовано множество различных акций, одной из главных среди них будет онлайн-шествие «Бессмертный полк». Добавим также, что 9 мая в России является днем поминовения усопших войнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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