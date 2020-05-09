Тюменский проект «Галерея онлайн» привлек художников со всей России

9 Май 2020 2020-05-09T18:17:28+03:00

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Масштабный проект «Галерея Онлайн» состоялся в Тюмени. Участие в нем приняли более 90 художников и фотографов из разных городов России. Они представили свои галереи и выставки на суд экспертного совета.

Проект стартовал 31 марта. Каждый участник имел возможность разместить свои картины и фотографии, чтобы сформировать выставку, которую впоследствии могли посмотреть миллионы пользователей по всей стране. Теперь работы поступили в распоряжение экспертного совета, в состав которого вошли представители художественной сферы из Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска.

Как отметил участник II Всероссийского пленэра имени Туржанского, пленэров в Париже, Милане, Турции, Италии Евгений Панин, «Галерея онлайн является одним из лучших способов демонстрации и продвижения творческих работ художников и фотографов. Чтобы развиваться, автор должен получить обратную связь, причем не только от рядовых ценителей искусства, но также маститых экспертов, подчеркнул Панин.

Сейчас в рамках проекта больше всего представлено работ от участников из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, сообщает Moi-portal.ru. По словам автора проекта Ильи Злыгостева, главным призом для победителя проекта станет выставка в зале «Конторы пароходства», которая состоится после отмены в Тюменской области режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU