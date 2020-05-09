2020-05-09T16:23:58+03:00
Общество

Тобольские родители получат консультации специалистов реабилитационного центра

Помощь окажут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Есен Абилькенов
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Помощь окажут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуацииПомощь окажут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуацииФото: pixabay.com
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Дистанционную помощь родителям семей в сложной ситуации организовали специалисты Тобольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сотрудники цернтра проводят эту работу, соблюдая условия полной изоляции.

Родители детей, находящихся на реабилитации в центре, получают консультации по телефону от заведующего отделением социальной реабилитации Татьяны Кузнецовой. Специалист отмечает, что сотрудники центра следят за ситуацией в таких семьях. При этом учреждение в дистанционном режиме взаимодействует с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и тобольским управлением социальной защиты населения.

В ближайшее время в центр поступит новая смена сотрудников, которые, перед тем как заступить на работу с детьми, пройдут тестирование на коронавирус, сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области. По словам Татьяны Левиной, помимо обычной заботы и опеки детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сегодня сотрудники центра должны уделить особое внимание и безопасности своих подопечных в связи с угрозой распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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