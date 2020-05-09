2020-05-09T15:41:03+03:00
Общество

В Ишимском районе перенесли выставку голубей

Причина – требования режима самоизоляции в условиях пандемии
Есен Абилькенов
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Традиционная выставка голубей состоится осеньюТрадиционная выставка голубей состоится осеньюФото: pixabay.com
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Традиционная выставка-ярмарка голубей в Ишимском районе в этом году состоится осенью. Мероприятие проводится в течение 34 лет 1 мая на площади у ишимского районного Дворца культуры.

Однако в этом году в связи с эпидемией коронавируса выставку пришлось перенести. Как сообщила директор дворца культуры Светлана Щукина, в учреждении работает клуб голубей, певчих и декоративных птиц «Феникс». Его руководитель Михаил Ражев является организатором традиционной региональной выставки-ярмарки, сообщает «Тюменская линия».

– Страсть к голубям соединяет города, районы Тюменской области, а выставка является оптимальным местом встречи любителей и профессионалов-голубеводов, дает им прекрасную возможность обменяться знаниями и опытом, – отметила директор дворца культуры.

При этом она призвала постоянных посетителей не расстраиваться, поскольку выставка не отменена и осенью обязательно состоится. Кроме того, организаторы все же произвели традиционный запуск в небо голубя мира, что является одним из обычаев данного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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