Тюменская область лучшая в Уральском округе по вводу жилья

9 Май 2020 2020-05-09T14:22:22+03:00

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Тюменьстат подвел итоги исследования показателей социально-экономического развития в субъектах УрФО. В рейтинге по разным направлениям Тюменская область продемонстрировала солидные результаты, оказавшись выше соседей по многим параметрам.

Так, Тюменская область регулярно обходит другие регионы Урала по объемам ввода жилья. У нас строится 66,5 кв. м общей площади жилых домов на 1000 человек, в том числе 42,1 кв. м – в сфере индивидуального строительства. Кроме того, субъект лидирует по таким показателям как индекс промышленного производства (130,3%), производство молока (54,5 кг) и яиц (166 штук) на душу населения. Также Тюменская область первая по обороту розничной торговли с показателем 43,7 тысячи рублей на душу населения.

В таких компонентах как размер номинальной начисленной зарплаты лидерство у Ямало-Ненецкого автономного округа с цифрой в 100,4 тысячи рублей, пишет «Вслух.ру». Также Ямал опередил другие субъекты по показателю индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в феврале 2020 года по отношению к декабрю 2019 года и по обороту общественного питания на душу населения – 4,5 тысячи рублей, фиксирует Тюменьстат.

По одному первому месту досталось Свердловской и Челябинской областям – в таких показателях как объем платных услуг на душу населения и производство скота и птицы на убой в живом весе на душу населения соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU