Обучение организаторов детского отдыха в Тюмени пройдет в онлайн-режиме
Ежегодный образовательный семинар, который проводит Тюменская областная ассоциация организаторов детского отдыха «Мы вместе», в этом году будет проходить дистанционно. Нынешний семинар получил название «Внимательное лето. Современный лагерь – для современных детей». Мероприятие стартовало 27 апреля и продлится до 18 мая.
Учебные вебинары проходят ежедневно в официальной группе ассоциации в социальной сети «ВКонтакте». Материалы, которые предлагаются к обсуждению во время трансляций, могут быть интересны не только работникам отрасли, но и родителям школьников.
Например, эксперты говорят о роли каждого из родителей в воспитании детей, объясняют особенности поведения отцов в семьях, причины конфликтов в школе и так далее. Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу подготовить кадры для качественной организации летней оздоровительной кампании в регионе в этом году, сообщает «Тюменская область сегодня».
Напомним, что очная форма проведения мероприятия заменена на дистанционную в связи с режимом повышенной готовности, требующим соблюдения санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»