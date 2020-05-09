Обучение организаторов детского отдыха в Тюмени пройдет в онлайн-режиме

9 Май 2020 2020-05-09T12:52:12+03:00

Вебинары могут посмотреть не только педагоги, но и родители Фото: pixabay.com

Вебинары могут посмотреть не только педагоги, но и родители

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Ежегодный образовательный семинар, который проводит Тюменская областная ассоциация организаторов детского отдыха «Мы вместе», в этом году будет проходить дистанционно. Нынешний семинар получил название «Внимательное лето. Современный лагерь – для современных детей». Мероприятие стартовало 27 апреля и продлится до 18 мая.

Учебные вебинары проходят ежедневно в официальной группе ассоциации в социальной сети «ВКонтакте». Материалы, которые предлагаются к обсуждению во время трансляций, могут быть интересны не только работникам отрасли, но и родителям школьников.

Например, эксперты говорят о роли каждого из родителей в воспитании детей, объясняют особенности поведения отцов в семьях, причины конфликтов в школе и так далее. Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу подготовить кадры для качественной организации летней оздоровительной кампании в регионе в этом году, сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, что очная форма проведения мероприятия заменена на дистанционную в связи с режимом повышенной готовности, требующим соблюдения санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU