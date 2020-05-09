2020-05-09T12:55:57+03:00
Общество

Врачи рассказали тюменцам о способах защиты от пыльцевой аллергии

Главное – исключить контакт с раздражителем
Есен Абилькенов
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Главное – исключить контакт с раздражителемГлавное – исключить контакт с раздражителемФото: pixabay.com
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Медики предупреждают тюменцев о наступлении периода обострения пыльцевой аллергии в связи с активным цветением. Как отмечают эксперты, в мае в качестве провоцирующих компонентов могут выступать пыльца березы, осины и других деревьев. А в начале лета угрозу для аллергиков таят злаковые растения.

Гражданам, которые страдают аллергией на пыльцу, необходимо позаботиться о прохождении терапии до того, как появятся первые симптомы. Аллергологи областной клинической больницы № 1 рекомендуют также избегать употребления продуктов, которые провоцируют аллергенную реакцию. В этот список входят яблоки, свежая морковь, орехи, персики, груши, киви, сельдерей и мед.

Также специалисты советуют промывать лицо, нос прохладной водой, если возникает зуд в ротовой полости, заложенность в носу, слезоточивость и приступы чихания. Также следует принимать душ после возвращения с улицы, чаще менять одежду.

Добавим, что в областном центре специалисты-аллергологи проводят пыльцевой мониторинг, чтобы повысить точность диагнозов и тактики лечения людей, страдающих пыльцевой аллергией, сообщает «АиФ – Западная Сибирь». По словам специалистов, основная задача для предотвращения приступов – избегать контактов с раздражителями. В этом плане режим самоизоляции пойдет таким людям только на пользу. Чтобы пыльца не попадала в дома, лучше закрывать окна, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями, а также регулярно делать в квартире влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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