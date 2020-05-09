Тюменцы запустят YouTube-канал, проведут музыкальную 24-часовую трансляцию и устроят онлайн-перформанс

9 Май 2020 2020-05-09T08:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Подведены итоги конкурса на продвижение онлайн-проектов «Пошторми» от мультицентра «Контора пароходства». Между двумя тюменцами распределили 50 000 рублей, 6 организаторам проектов предложили помощь в информационном продвижении. Реализация пройдет до 24 мая.

Так, Николай Смирнов, ведущий праздников, запустит YouTube-канал, состоящий из актерских этюдов и зарисовок короткометражных фильмов по мотивам непопулярных литературных произведений. Инициативу поддержали на сумму 30 000 рублей.

20 000 рублей выиграла режиссер Юлия Вологжанина. В проекте пройдет 24-х часовой эфир, где тюменские музыканты будут создавать альбом про самоизоляцию. Зрители смогут принимать участие в написании текстов, присылая строки в комментарии. Кроме того, перед трансляцией пройдет серия онлайн-лекций с представителями разных профессий музыкальной индустрии.

Также команда «Конторы пароходства» информационно поддержит симультанный перформанс Германа Преображенского, теоретика искусства. Он будет состоять из одновременной импровизации четырех потоков искусства: музыки, поэзии, рисования и танца.

Еще 5 проектам поможет в продвижении Медиацентр молодежной политики Тюменской области. Среди них — подкаст «Удаленка» с обсуждениями трудностей перехода в режим самоизоляции как технических, так и психологических; онлайн-журнал TEXTURE о мыслях, историях людей и традициях разных народов; документальный фильм «В домашних условиях» о примирении, осознанности и самодисциплине. А также YouTube-канал PoLyak, где зрители и ведущий будут изучать основы музыки вместе с экспертами — битмейкерами, гострайтерами, вокалистами. И две онлайн-фотосессии с ветеранами и людьми, которые сейчас не могут вернуться в Россию.

Всего на конкурс подали заявки 26 человек. Среди участников — тюменцы от 20 до 35 лет, которые продвигают профессиональную и творческую нишу, придумывая и реализовывая проекты. Они отмечают, что не могут оставаться безучастными к ситуации в городе, стране и мире и хотят помогать развиваться всем, кто сейчас сидит дома.

ИСТОЧНИК KP.RU