2020-05-09T07:54:22+03:00
Общество

Ветеранов в Тюмени с праздником поздравят волонтеры Победы

Каждый фронтовик получит письмо о своем боевом пути
Есен Абилькенов
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Каждый фронтовик получит письмо о своем боевом путиКаждый фронтовик получит письмо о своем боевом путиФото: pixabay.com
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В этом году тюменские ветераны получат поздравления с 9 Мая как по телефону, так и во время личных визитов к ним домой. Поздравлять их будут участники бригад волонтеров Победы. Каждый фронтовик в Тюменской области получит индивидуальное поздравление на основе его боевого пути.

Подробности службы участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Тюменской области, изучили в региональном отделении ВОД «Волонтеры Победы». Как отметила руководитель отделения Дарья Терехина, ветераны в этот день получат сразу несколько поздравлений. Сначала по телефону, затем лично в ходе визитов волонтерских бригад. Кроме того, каждый из героев праздника получит письма от волонтеров, а также от жителей.

Добавим, что в Тюменской области к Дню Победы приурочена серия акций, в которых смогут принять участие и жители региона. С 28 апреля проходит акция «Георгиевская ленточка», во время которой все желающие могут получить этот праздничный атрибут у волонтеров, сделать фото с ленточкой и разместить в соцсетях под хештегами #Георгиевскаяленточка и #Лучшедома. А 9 мая у домов фронтовиков волонтеры исполнят военные песни. Стоит заметить, что в праздничных мероприятиях примут участие порядка трех с половиной тысяч волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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