Тюменские студенты примут участие в историческом онлайн-квизе

9 Май 2020 2020-05-09T06:37:07+03:00

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Тюменских студентов приглашают принять участие в онлайн-квизе «Студвесна собирает друзей», который стартует 10 мая в 19 часов. Чтобы стать участником интеллектуального состязания, достаточно составить анкету в группе фестиваля «Студенческая весна» в соцсетях, а затем открыть трансляцию проекта. Побороться можно также в командном режиме.

Участникам предстоит пройти шесть раундов. В трех будут вопросы на тему фестиваля «Студенческая весна». Еще в двух предподагается проверить кругозор и логическое мышление. Наконец, еще один раунд вопросов посвящен юбилею Дня Победы, сообщает «Мегатюмень».

Во время трансляции в группе «ВКонтакте» участники будут вписывать ответы в специальную форму. По итогам всех раундов организаторы сформируют турнирную таблицу. Как рассказала исполнительный директор XXV Областного фестиваля «Студенческая весна» в Тюмени Анастасия Егорова, это первый подобный квиз в рамках «Студенческой весны». И поскольку мероприятие проходит в период празднования Дня Победы, организаторы решили посвятить юбилею отдельный раунд.

– Это важно, так как история и творчество крепко связаны друг с другом: мы все знаем песни и стихи военных лет, а сегодняшнее поколение посвящает номера ветеранам. Это не только благодарность людям, так мы сохраняем историю и передаем знания дальше, — поделилась Анастасия Егорова.

Добавим, что данный проект является частью реалити-шоу «Творческий голод», которое стартовало в Тюмени еще в апреле. В ходе реалити-шоу участники создают профайлы с воспоминаниями о детстве, а также рассказывают о том, как они реализуют свои творческие идеи в условиях самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU