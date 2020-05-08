В Тюмени автомобиль сбил на зебре маленьких брата и сестру

8 Май 2020 2020-05-08T16:00:14+03:00

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На перекрестке улиц Широтной и Федорова в Тюмени сегодня, 8 мая, автомобиль сбил двух детей, семи и четырех лет. Брат с сестрой шли по пешеходному переходу с матерью и катили гироскутер.

– Водитель «Лады-Гранты», который и совершил наезд, заявил, что обзор ему перекрыла другая машина. Предварительно установлено, что девочка не получила ранений, у мальчика же диагностировали ссадины и другие повреждения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. В ГИБДД автомобилистам рекомендуют быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. Если у перехода остановилась или притормозила машина, необходимо тоже остановиться, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU