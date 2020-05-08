Владимир Якушев поздравил россиян с наступающим Днем Победы

8 Май 2020 2020-05-08T15:02:17+03:00

Министр отметил, что праздник отмечать необходимо несмотря ни на что, но соблюдая все меры безопасности

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Министр строительства и ЖКХ РФ поздравил россиян с наступающим Днем Победы. Владимир Якушев отметил, что праздник отмечать необходимо несмотря ни на что, но соблюдая все меры безопасности.

– Искренне и сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы! Отмечая священную дату, мы неизменно осознаем все величие этого праздника. Мы высоко чтим стойкость, мужество и верность фронтовому братству, склоняем головы перед светлой памятью тех, кого уже нет с нами, кто насмерть стоял за каждый рубеж Родины, – сообщил министр.

Чиновник подчеркнул, что дети, внуки и правнуки победителей уверенно держат заданную высоту и преданно служат Отечеству. Они с честью отвечают на сложные современные вызовы, гарантируя успешное развитие и процветание государства. Работники строительной отрасли и сферы ЖКХ также трудятся для качественной и комфортной жизни россиян, ради настоящего и будущего своей страны.

– Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы несмотря ни на что, все вместе, отметим наш священный праздник! Этот День, его духовная сила - навсегда в наших сердцах! – резюмировал Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU