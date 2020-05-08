2020-05-08T14:49:18+03:00
Общество

Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» расширил линейку выпускаемой продукции

Вадим Бегун
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Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» расширил линейку выпускаемой продукции. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» расширил линейку выпускаемой продукции. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
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Тюменский ремонтно-механический завод, структурное подразделение АО «ТранснефтьСибирь», приступил к выпуску ремонтных марок (элемент стенки, кровли или днища резервуара), используемых при проведении реконструкции нефтяных резервуаров.

Каждая марка имеет индивидуальный размер в зависимости от величины дефектного участка стенки, кровли или днища резервуара. Первая выпущенная ремонтная марка предназначена для замены металлоконструкций на резервуаре объемом 20 тыс. куб. м линейной производственно-диспетчерской станции «Апрельская» Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь». Всего до конца мая текущего года для реконструкции резервуарного парка ЛПДС «Апрельская» будет произведено и отгружено 90 шт. ремонтных марок общим весом 46 тонн.

Продукция выпускается на оборудовании производственного комплекса, построенного и введенного в эксплуатацию в декабре 2019 года в рамках реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК). Комплекс обеспечивает предприятия системы «Транснефть» продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Серийное производство на площадке комплекса началось с января 2020 года.

С вводом комплекса на ТРМЗ планируется выпускать свыше 8 тысяч тонн металлоконструкций в год. Номенклатура производимой продукции ТРМЗ увеличилась на 310 единиц и сегодня насчитывает свыше 2,1 тыс. наименований. Таким образом, продолжается планомерное наращивание выпускаемого в Российской Федерации высококачественного оборудования в соответствии с масштабной программой импортозамещения ПАО «Транснефть».

До конца 2020 года на мощностях ТРМЗ будет выпущено современное оборудование и комплектующие широкого спектра назначения для организаций системы «Транснефть». В том числе будет произведена станция биологической очистки сточных вод для АО «Транснефть – Приволга», комплекты шасси экскаватора-амфибии для АО «Транснефть – Восток», комплекты водоспускных устройств резервуара для АО «Черномортранснефть», сборно-разборное дорожное покрытие для Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий АО «Транснефть – Сибирь», комплекты системы компенсации нагрузок для АО «Транснефть – Западная Сибирь» и АО «Транснефть – Прикамье».

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