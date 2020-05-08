Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы 93-летнего ветерана
Губернатор Тюменской области Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – Виктор Александрович Шестернёв из Абатского района.
«Когда эпидобстановка позволит, буду с рабочей поездкой в Абатском районе, и мы обязательно встретимся с Виктором Александровичем за чашкой чая – обсудим его предложения по сохранению памяти о наших героических земляках», – пообещал глава региона на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
СПРАВКА «КП»
Виктор Шестернёв в годы войны служил в 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта, а демобилизовался лишь в 1952 году. Награжден медалями, орденами Трудового Красного знамени и Отечественной войны II степени. В свои 93 года продолжает работу по патриотическому воспитанию молодежи, занимается краеведением, пишет стихи.
Разговор с героем. 75 лет Победы / Тюменская область.
ИСТОЧНИК KP.RU
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