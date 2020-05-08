2020-05-08T15:16:12+03:00
Общество

Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы 93-летнего ветерана

Виктор Александрович до сих пор пишет стихи и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения
Вадим Бегун
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Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы 93-летнего ветерана Виктора Шестернёва. Скриншот из видео.Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы 93-летнего ветерана Виктора Шестернёва. Скриншот из видео.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор по телефону поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – Виктор Александрович Шестернёв из Абатского района.

«Когда эпидобстановка позволит, буду с рабочей поездкой в Абатском районе, и мы обязательно встретимся с Виктором Александровичем за чашкой чая – обсудим его предложения по сохранению памяти о наших героических земляках», – пообещал глава региона на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

СПРАВКА «КП»

Виктор Шестернёв в годы войны служил в 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта, а демобилизовался лишь в 1952 году. Награжден медалями, орденами Трудового Красного знамени и Отечественной войны II степени. В свои 93 года продолжает работу по патриотическому воспитанию молодежи, занимается краеведением, пишет стихи.

Разговор с героем. 75 лет Победы / Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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