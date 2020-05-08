2020-05-08T14:12:34+03:00
Общество

Улицу Харьковскую в Тюмени закроют для движения

Ограничение вводится почти на три месяца [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Харьковскую в Тюмени закроют для движения.Улицу Харьковскую в Тюмени закроют для движения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени закроют для движения улицу Харьковскую. Здесь рабочие будут проводить реконструкцию тепловой сети.

Движение транспорта по улице Харьковской от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Елизарова будет прекращено с 20 мая по 18 августа.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Котельщиков, Елизарова, Холодильной, Коммунаров и Индустриальной.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре закроют для движения улицу Немцова. Здесь рабочие также будут проводить реконструкцию тепловой сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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