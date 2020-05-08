2020-05-08T14:23:50+03:00
Происшествия

В Тюменской области житель соседнего региона наловил рыбы на 700 тысяч рублей

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Вадим Бегун
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В Тюменской области житель соседнего региона наловил рыбы на 700 тысяч рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тюменской области житель соседнего региона наловил рыбы на 700 тысяч рублей. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Увате сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль под управлением 60-летнего жителя Нефтеюганска. В салоне и багажнике машины они нашли незаконно добытую рыбу. Ущерб оценили в 713 тысяч рублей.

Выяснилось, что пенсионер выловил рыбу из Иртыша, участок которого относится к миграционным путям и месту нереста водных биологических ресурсов. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что осуществлял добычу рыбы сетью на моторной лодке, которую взял у родственника.

– При задержании у рыбака изъяли рыболовные снасти, 11 язей, 11 лещей и 32 нельмы. Своими действиями северянин нарушил правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, причинив особо крупный ущерб водному фонду Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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