В Тюменской области житель соседнего региона наловил рыбы на 700 тысяч рублей
В Увате сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль под управлением 60-летнего жителя Нефтеюганска. В салоне и багажнике машины они нашли незаконно добытую рыбу. Ущерб оценили в 713 тысяч рублей.
Выяснилось, что пенсионер выловил рыбу из Иртыша, участок которого относится к миграционным путям и месту нереста водных биологических ресурсов. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что осуществлял добычу рыбы сетью на моторной лодке, которую взял у родственника.
– При задержании у рыбака изъяли рыболовные снасти, 11 язей, 11 лещей и 32 нельмы. Своими действиями северянин нарушил правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, причинив особо крупный ущерб водному фонду Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU