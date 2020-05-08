2020-05-08T13:23:43+03:00
Звезды

Хор Турецкого споет для тюменцев онлайн в День Победы

В программе – любимые песни нескольких поколений
Вадим Бегун
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Хор Турецкого споет для тюменцев онлайн в День Победы.Хор Турецкого споет для тюменцев онлайн в День Победы.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцы посмотрят виртуальный концерт «Хора Турецкого» «Песни Победы», который организован специально для них. Мероприятие начнется в эфире телеканала «Тюменское время» завтра, 9 мая, в 19.10.

Известный во всем мире коллектив исполнит любимые песни россиян «Катюша», «Смуглянка», «Бухенвальдский набат» и, конечно же, «День Победы».

– Музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Сегодня Победа обрела двойной смысл: это не только память поколений и дань уважения, но и победа над новыми историческими вызовами, – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Официальная трансляция концерта также будет идти в соцсетях «Тюменского времени»: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», YouTube-канале и на сайте ИА «Тюменская линия».

СПРАВКА «КП»

Проект «Песни Победы» – музыкальный марафон известных российских коллективов «Хор Турецкого» и арт-группы SOPRANO. Он направлен на сохранение связи времен и поколений, сбережение памяти о подвигах предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма и недопущение пересмотров итогов Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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