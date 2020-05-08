2020-05-08T13:26:01+03:00
Недвижимость

В Тюмени завершается строительство Центра спортивной гимнастики

Рабочие уже благоустраивают территорию
Вадим Бегун
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В Тюмени завершается строительство Центра спортивной гимнастики. Фото - ГУ строительства Тюменской области.В Тюмени завершается строительство Центра спортивной гимнастики. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В Тюмени завершается возведение Центра спортивной гимнастики в районе улиц Ватутина и Волочаевской. В настоящее время строители приступили к благоустройству территории вокруг спортивного центра, а внутри продолжаются отделочные работы.

– В здании общей площадью около шести тысяч квадратных метров разметится спортзал с трансформируемыми трибунами на 256 мест. Проектом предусмотрены гардероб, комнаты персонала, буфет, малый гимнастический зал и зал хореографии, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве добавили, что в третьем блоке здания будут душевые и раздевалки, а также помещение для силовой подготовки спортсменов. Четвертый блок отдадут под административную часть с кабинетами врача и экстренной помощи, помещениями для судей и тренеров и просторным конференц-залом.

Контракт на строительство центра был заключен в апреле 2019 года. Срок завершения работ определен на конец этого года, однако строители обещают закончить работы раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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