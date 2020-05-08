2020-05-08T10:47:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года увеличилось на 24 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года увеличилось на 24 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года увеличилось на 24 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 24 и составило 707 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев инфекции в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов, полностью выздоровели 2805 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сформировали комиссию по рассмотрению обращений предприятий нефтегазовой отрасли о развертывании обсерваторов. На такие меры пришлось пойти для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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