2020-05-08T10:26:05+03:00
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Священник с вертолета окропил святой водой Тюмень и прочел молитву от коронавируса

В крестном ходе пребывала икона Божией Матери «Нечаянная радость»
Вадим Бегун
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Священник с вертолета окропил святой водой Тюмень и прочел молитву от коронавируса. Фото - пресс-служба Тобольской митрополии.Священник с вертолета окропил святой водой Тюмень и прочел молитву от коронавируса. Фото - пресс-служба Тобольской митрополии.
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Накануне, 7 мая, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия состоялся воздушный крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная радость».

Настоятель храма пророка Илии села Богандинское протоиерей Олег Квашнин с певчими совершили молебное пение. Они пролетели на вертолете над Тюменью, а также окрестными селами: Успенка, Червишево, Богандинское, Мальково, Кулаково и Каменка.

– В ходе полета отец Олег с высоты окроплял святой водой населенные пункты. Вместе с молящимися в крестном ходе пребывала икона Божией Матери «Нечаянная радость». Ко Пресвятой Богородице также была обращена молитва об избавлении жителей нашего региона от эпидемии и болезней, – сообщает пресс-служба Тобольской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU

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