2020-05-08T10:42:54+03:00
Общество

Куда жаловаться тюменцам, если управляющая компания не убирает двор?

Также горожане узнали правила уборки придомовой территории
Вадим Бегун
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Куда жаловаться тюменцам, если управляющая компания не убирает двор? Скриншот портала "Тюмень - наш дом".Куда жаловаться тюменцам, если управляющая компания не убирает двор? Скриншот портала "Тюмень - наш дом".
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Тюменцы, заметившие, что двор МКД не убирается, могут оставить свою жалобу на портале «Тюмень – наш дом». Темы текущего содержания объектов разделены для удобства жителей на категории.

Стало известно, что летом УК или ТСЖ обязаны каждый день подметать и поливать (при температуре выше 30 градусов) дворовую территорию, собирать различный мусор (пакеты, бутылки, окурки) с детских и спортивных площадок, подстригать и поливать клумбы, кустарники, деревья и газон.

Кроме того, они должны завозить песок на игровые площадки для детей, красить заборы, лавочки, качели и прочее, а также белить деревья и при необходимости бордюры.

– Вот один из примеров. В ходе мониторинга социальных сетей мы обнаружили: житель жалуется, что по адресу улица Дружбы, 159 детская площадка утопает в мусоре с прошлой осени. Данный вопрос был направлен квартальному (его телефон также есть на портале). УК приняла необходимые меры, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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