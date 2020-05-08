8 Май 2020 2020-05-08T10:42:54+03:00

Куда жаловаться тюменцам, если управляющая компания не убирает двор? Скриншот портала "Тюмень - наш дом".

Изменить размер текста: A A

Тюменцы, заметившие, что двор МКД не убирается, могут оставить свою жалобу на портале «Тюмень – наш дом». Темы текущего содержания объектов разделены для удобства жителей на категории.

Стало известно, что летом УК или ТСЖ обязаны каждый день подметать и поливать (при температуре выше 30 градусов) дворовую территорию, собирать различный мусор (пакеты, бутылки, окурки) с детских и спортивных площадок, подстригать и поливать клумбы, кустарники, деревья и газон.

Кроме того, они должны завозить песок на игровые площадки для детей, красить заборы, лавочки, качели и прочее, а также белить деревья и при необходимости бордюры.

– Вот один из примеров. В ходе мониторинга социальных сетей мы обнаружили: житель жалуется, что по адресу улица Дружбы, 159 детская площадка утопает в мусоре с прошлой осени. Данный вопрос был направлен квартальному (его телефон также есть на портале). УК приняла необходимые меры, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU