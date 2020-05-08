Двое тюменцев спецрейсом вернулись домой из Израиля
Сегодня, 8 мая, утром в Тюмень вернулись два человека, которые застряли в Израиле. Сейчас их разместили в обсерваторе на базе «Градостроителя», где они пройдут обязательный 14-дневный карантин.
В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса уточнили, что самолет из Тель-Авива со 128 россиянами на борту сначала прибыл в Екатеринбург, а до этого совершил посадку в Ростове-на-Дону.
Там также напомнили, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только такие вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания и прочие.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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