2020-05-08T09:26:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое тюменцев спецрейсом вернулись домой из Израиля

Местные жители пройдут обязательный 14-дневный карантин
Вадим Бегун
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Двое тюменцев спецрейсом вернулись домой из Тель-Авива. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Двое тюменцев спецрейсом вернулись домой из Тель-Авива. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Сегодня, 8 мая, утром в Тюмень вернулись два человека, которые застряли в Израиле. Сейчас их разместили в обсерваторе на базе «Градостроителя», где они пройдут обязательный 14-дневный карантин.

В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса уточнили, что самолет из Тель-Авива со 128 россиянами на борту сначала прибыл в Екатеринбург, а до этого совершил посадку в Ростове-на-Дону.

Там также напомнили, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только такие вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания и прочие.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Сургут на спецрейсе авиакомпании «ЮТэйр» на Родину прибыл 191 житель Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Россиян эвакуировали из Индонезии и Таиланда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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