2020-05-08T10:40:49+03:00
Здоровье

Пять рублей за месяц: тюменские дети стали чаще проглатывать монеты

Медики призывают родителей быть внимательнее к своим чадам
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские дети стали чаще проглатывать монеты.Тюменские дети стали чаще проглатывать монеты.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменской области участились случаи проглатывания детьми монет. Только за последние несколько недель врачи-эндоскописты областной больницы № 4 Ишима оказали помощь трем ребятам.

– В случае проглатывания инородного предмета у ребенка начинаются боли в животе, ему становится трудно глотать. С такими симптомами к нам и доставили девочку из Казанки. Под общим наркозом мы в считанные минуты извлекли из пищевода двухрублевую монету, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением ОБ № 4 Бахтиёржон Юлдашев, добавив, что сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Два дня назад с подозрением на инородное тело в желудочно-кишечном тракте привезли пятилетнего мальчика – и снова из Казанки. Оказалось, что внутри ребенка не одна, а сразу две рублевые монеты, которые врачи извлекли с помощью эндоскопа.

Манипуляция ребенку проводилась под наркозом. Благодаря слаженной работе процедура прошла быстро и благополучно. Ребенок также чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени завершается строительство Центра спортивной гимнастики
Салют в Тюмени на День Победы 9 мая 2020: где будут пускать и во сколько
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2020 года увеличилось на 24 человека
Священник с вертолета окропил святой водой Тюмень и прочел молитву от коронавируса
Куда жаловаться тюменцам, если управляющая компания не убирает двор?
Пять рублей за месяц: тюменские дети стали чаще проглатывать монеты
Двое тюменцев спецрейсом вернулись домой из Израиля
В Тюмени создали обсерваторы для вахтовиков. Их там больше тысячи человек
В Тюмени построят развязку с надземными переходами
Тюменец вынес из чужого дома мотоцикл и спрятал его в лесу
Улицу Немцова в Тюмени закроют для движения
Пьяный тюменец устроил погоню автоинспекторов за собой на угнанном у друга авто
Тюменец чуть не задушил подругу, вспомнившую былые обиды
Погода на 8 мая в Тюмени: еще жарче, но пасмурно
«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы