Пять рублей за месяц: тюменские дети стали чаще проглатывать монеты

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:49+03:00

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В Тюменской области участились случаи проглатывания детьми монет. Только за последние несколько недель врачи-эндоскописты областной больницы № 4 Ишима оказали помощь трем ребятам.

– В случае проглатывания инородного предмета у ребенка начинаются боли в животе, ему становится трудно глотать. С такими симптомами к нам и доставили девочку из Казанки. Под общим наркозом мы в считанные минуты извлекли из пищевода двухрублевую монету, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением ОБ № 4 Бахтиёржон Юлдашев, добавив, что сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Два дня назад с подозрением на инородное тело в желудочно-кишечном тракте привезли пятилетнего мальчика – и снова из Казанки. Оказалось, что внутри ребенка не одна, а сразу две рублевые монеты, которые врачи извлекли с помощью эндоскопа.

Манипуляция ребенку проводилась под наркозом. Благодаря слаженной работе процедура прошла быстро и благополучно. Ребенок также чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU