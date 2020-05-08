2020-05-08T09:30:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени создали обсерваторы для вахтовиков. Их там больше тысячи человек

Все они обязаны пройти 14-дневный карантин
Вадим Бегун
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В Тюмени создали обсерваторы для вахтовиков. Фото - pixabay.com.В Тюмени создали обсерваторы для вахтовиков. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области сформировали комиссию по рассмотрению обращений предприятий нефтегазовой отрасли о развертывании обсерваторов. На такие меры пришлось пойти для недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, всего развернуто 15 обсерваторов, в которых пребывают более тысячи лиц из 9 предприятий нефтяных компаний, работающих вахтовым методом.

Специалистов, прибывших в Тюмень, размещают в «ГрандОтельУват» (село Уват), в эко-парке «Тайга» (ООО ДОК Юный геолог), в б/о «АВАН», «Кулига-парк», «Верхний Бор» и «Пруд Лесной» (ООО Дельвер), в санаториях «Геолог», «Ласточка», «Жемчужный» и «Сосновый бор» (город Ялуторовск), ЦВМР «Снежинка», АСУСОН ТО «Красная Гвоздика», ОЦЗВС «Жемчужина Сибири», в отеле «Море» и «Олимпийской Ребячке».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Уватском районе коронавирус выявили у 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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