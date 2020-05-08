2020-05-08T09:43:38+03:00
Недвижимость

В Тюмени построят развязку с надземными переходами

Работы нужно провести до 30 сентября этого года
Вадим Бегун
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В Тюмени построят развязку с надземными переходами.В Тюмени построят развязку с надземными переходами.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ищут подрядчика для строительства транспортной развязки на пересечении улицы Пермякова с автомобильной дорогой Тюмень – Боровский – Богандинский. На эти цели выделят почти 230 миллионов рублей. Финансирование проекта будет происходить из регионального бюджета.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что работы пройдут в несколько этапов. Так, на устройство земляного полотна, дорожной одежды и сооружение подпорных стен путепровода и дорожных ограждений выделят 139,2 миллиона рублей.

Здесь же появятся и пять надземных пешеходных переходов с освещением и видеонаблюдением. Возведение этих объектов обойдется бюджету в сумму свыше 90 миллионов рублей. Работы на объекте следует завершить к 30 сентября 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что продолжается строительство транспортной развязки на пересечении ж/д МоскваВладивосток с улицей Мельникайте и 30 лет Победы. Объект могут сдать в этом году: работы проводятся с опережением графика.

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Строительство идет с опережением графика (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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