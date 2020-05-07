2020-05-07T18:29:25+03:00
Общество

«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы

Губернатор сказал слова признательности в телефонном разговоре
Вадим Бегун
Поделиться:
Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы. Скриншот из видео пресс-службы губернатора Тюменской области.Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы. Скриншот из видео пресс-службы губернатора Тюменской области.
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим юбилеем Великой Победы. Он поблагодарил их за будущее под мирным небом.

Глава региона позвонил Абдулхаю Бабшанову, которого мобилизовали на фронт в декабре 1942 года. Он воевал на Ленинградском фронте вплоть до полного освобождения города, а День Победы встретил на боевом посту. Сегодня ветеран является почетным жителем Ялуторовского района.

– У вас большая семья – это самое главное богатство. Здоровья вам и вашим детям, внукам и правнукам. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, я думаю, у них будет время собраться и вспомнить ваш боевой и трудовой путь. Они должны гордиться своим дедом, отцом и прадедом, как мы все и делаем – гордимся своими родственниками, которые прошли войну и подарили нам мирную и счастливую жизнь, – заявил Александр Моор.

Не остался без внимания и Виктор Шестернёв, местом службы которого стал Дальний Восток. Он демобилизовался лишь в 1952 году, работал в партийных органах, более 30 лет был председателем районного совета ветеранов. Александр Моор поздравил ветерана с наступающим праздником Великой Победы и поблагодарил его за большой вклад в воспитание молодого поколения.

– Вы, как и мой дедушка, родились в 1924 году и так же, как он, в 1943 году получили первое боевое крещение, – сказал глава региона в телефонном поздравлении ветерану из Армизонского района Виктору Максимову, которого в 1943 году призвали на Волховский фронт. В июне 1944 года в боях под Ленинградом он получил ранение, после госпиталя был комиссован. Вернувшись домой без одной ноги, работал в Комсомольском совхозе Армизонского района.

– Мы не так, как всегда, будем встречать этот юбилейный день Победы из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Но радость от этого праздника будет не меньше. Народ гордится подвигом великого поколения победителей и помнит цену, которую заплатила наша страна за эту Победу, — подчеркнул губернатор и пожелал Виктору Николаевичу крепкого здоровья.

Ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили губернатора за поздравления и то внимание, которое оказывается им со стороны правительства Тюменской области.

Александр Моор поздравил ветерана с Днём Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы
Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне
В Тюмени цветочные магазины нарушают эпидемиологические нормы
В Тюменской области появится «Сад памяти»
Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечилась
В Тюменской области снесли несколько аварийных домов после проверки прокуратуры
В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии ярковской больницы, где медики заразились COVID-19
Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения
В Тюмени байкер получил серьезные травмы при столкновении с легковушкой
В Тюмени планируют создать арт-квартал
В новой Конституции подчеркнут важность территориальной целостности страны
В Тюмени зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19
«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой
В Тюмени девушку укусила ядовитая змея: горожанка находится в среднетяжелом состоянии
Холодненькая пошла! Тюменцы скоро останутся без горячей воды
Под Тюменью хулиганы расстреляли кота: животному нужна операция
В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском
В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса
Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями
«Галамарт» запустил в Тюмени акцию помощи нуждающимся
Тюменские врачи выходили 96-летнюю труженицу тыла, которая упала и сломала бедро