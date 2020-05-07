«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы

7 Май 2020 2020-05-07T18:29:25+03:00

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Губернатор Тюменской области по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим юбилеем Великой Победы. Он поблагодарил их за будущее под мирным небом.

Глава региона позвонил Абдулхаю Бабшанову, которого мобилизовали на фронт в декабре 1942 года. Он воевал на Ленинградском фронте вплоть до полного освобождения города, а День Победы встретил на боевом посту. Сегодня ветеран является почетным жителем Ялуторовского района.

– У вас большая семья – это самое главное богатство. Здоровья вам и вашим детям, внукам и правнукам. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, я думаю, у них будет время собраться и вспомнить ваш боевой и трудовой путь. Они должны гордиться своим дедом, отцом и прадедом, как мы все и делаем – гордимся своими родственниками, которые прошли войну и подарили нам мирную и счастливую жизнь, – заявил Александр Моор.

Не остался без внимания и Виктор Шестернёв, местом службы которого стал Дальний Восток. Он демобилизовался лишь в 1952 году, работал в партийных органах, более 30 лет был председателем районного совета ветеранов. Александр Моор поздравил ветерана с наступающим праздником Великой Победы и поблагодарил его за большой вклад в воспитание молодого поколения.

– Вы, как и мой дедушка, родились в 1924 году и так же, как он, в 1943 году получили первое боевое крещение, – сказал глава региона в телефонном поздравлении ветерану из Армизонского района Виктору Максимову, которого в 1943 году призвали на Волховский фронт. В июне 1944 года в боях под Ленинградом он получил ранение, после госпиталя был комиссован. Вернувшись домой без одной ноги, работал в Комсомольском совхозе Армизонского района.

– Мы не так, как всегда, будем встречать этот юбилейный день Победы из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Но радость от этого праздника будет не меньше. Народ гордится подвигом великого поколения победителей и помнит цену, которую заплатила наша страна за эту Победу, — подчеркнул губернатор и пожелал Виктору Николаевичу крепкого здоровья.

Ветераны Великой Отечественной войны поблагодарили губернатора за поздравления и то внимание, которое оказывается им со стороны правительства Тюменской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/777584" frameborder="0"></iframe> Александр Моор поздравил ветерана с Днём Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU