2020-05-07T15:53:19+03:00
Происшествия

Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне

Причины возгорания выясняются
Вадим Бегун
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Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне. Фото - pixabay.com.Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 7 мая, утром произошел пожар. К сожалению, без жертв не обошлось.

– Загорелся жилой вагон, расположенный на Товарном шоссе. На месте происшествия в бытовке сотрудниками пожарного подразделения было обнаружено тело человека, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, дознавателям предстоит выяснить причины возгорания.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на улице Ягодной в садовом обществе «Лесник-2» случился крупный пожар: на одном из участков на глазах у хозяев и соседей сгорел дом и окружающие его хозяйственные постройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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