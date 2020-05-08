2020-05-08T06:46:21+03:00
Общество

Погода на 8 мая в Тюмени: еще жарче, но пасмурно

Солнце выглянет из-за туч только к вечеру
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сегодня будет еще жарче, но пасмурно.В Тюмени сегодня будет еще жарче, но пасмурно.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 мая, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 14 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 17 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных».

Если певчие птицы прилетают стаями – к теплому лету. Если в этот день наблюдается радуга высокая и крутая – к хорошей погоде, если же она низкая и пологая – к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец вынес из чужого дома мотоцикл и спрятал его в лесу
Улицу Немцова в Тюмени закроют для движения
Пьяный тюменец устроил погоню автоинспекторов за собой на угнанном у друга авто
Тюменец чуть не задушил подругу, вспомнившую былые обиды
Погода на 8 мая в Тюмени: еще жарче, но пасмурно
«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы
Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне
В Тюмени цветочные магазины нарушают эпидемиологические нормы
В Тюменской области появится «Сад памяти»
Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечилась
В Тюменской области снесли несколько аварийных домов после проверки прокуратуры
В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии ярковской больницы, где медики заразились COVID-19
Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения
В Тюмени байкер получил серьезные травмы при столкновении с легковушкой
В Тюмени планируют создать арт-квартал
В новой Конституции подчеркнут важность территориальной целостности страны
В Тюмени зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19
«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой
В Тюмени девушку укусила ядовитая змея: горожанка находится в среднетяжелом состоянии
Холодненькая пошла! Тюменцы скоро останутся без горячей воды
Под Тюменью хулиганы расстреляли кота: животному нужна операция
В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском
В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса
Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями
«Галамарт» запустил в Тюмени акцию помощи нуждающимся
Тюменские врачи выходили 96-летнюю труженицу тыла, которая упала и сломала бедро