Погода на 8 мая в Тюмени: еще жарче, но пасмурно

8 Май 2020 2020-05-08T06:46:21+03:00

В Тюмени сегодня будет еще жарче, но пасмурно. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 8 мая, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 – 14 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 17 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных».

Если певчие птицы прилетают стаями – к теплому лету. Если в этот день наблюдается радуга высокая и крутая – к хорошей погоде, если же она низкая и пологая – к ненастью.

ИСТОЧНИК KP.RU