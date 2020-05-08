Тюменец чуть не задушил подругу, вспомнившую былые обиды

8 Май 2020 2020-05-08T05:40:34+03:00

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В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что ей угрожают расправой. Стражи порядка задержали ранее судимого безработного 31-летнего горожанина.

– В день преступления сожители распивали алкогольные напитки. Завершив застолье, мужчина отправился спать, а потерпевшая вспомнила старые обиды. По этой причине между возлюбленными произошел конфликт, который перешел к рукоприкладству, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что злоумышленник стал бить сожительницу по лицу, а потом и вовсе начал душить, угрожая убийством. По данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU