Тюменец чуть не задушил подругу, вспомнившую былые обиды
В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что ей угрожают расправой. Стражи порядка задержали ранее судимого безработного 31-летнего горожанина.
– В день преступления сожители распивали алкогольные напитки. Завершив застолье, мужчина отправился спать, а потерпевшая вспомнила старые обиды. По этой причине между возлюбленными произошел конфликт, который перешел к рукоприкладству, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что злоумышленник стал бить сожительницу по лицу, а потом и вовсе начал душить, угрожая убийством. По данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU