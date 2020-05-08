Пьяный тюменец устроил погоню автоинспекторов за собой на угнанном у друга авто
В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя авто, который пытался от них скрыться. 37-летний мужчина спровоцировал погоню автоинспекторов за собой, как оказалось, на чужой машине, да еще и будучи пьяным.
– Владельцем иномарки оказался приятель задержанного. Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент гость подозреваемого уснул. Хозяин квартиры воспользовался этим, вытащил из кармана куртки друга ключи от его «Митсубиси Лансер», а затем поехал кататься по городу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, мужчина привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU