Пьяный тюменец устроил погоню автоинспекторов за собой на угнанном у друга авто

8 Май 2020 2020-05-08T06:57:30+03:00

Пьяный тюменец устроил погоню с автоинспекторами на угнанном у друга авто. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя авто, который пытался от них скрыться. 37-летний мужчина спровоцировал погоню автоинспекторов за собой, как оказалось, на чужой машине, да еще и будучи пьяным.

– Владельцем иномарки оказался приятель задержанного. Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент гость подозреваемого уснул. Хозяин квартиры воспользовался этим, вытащил из кармана куртки друга ключи от его «Митсубиси Лансер», а затем поехал кататься по городу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, мужчина привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU