2020-05-08T07:14:09+03:00
Общество

Улицу Немцова в Тюмени закроют для движения

Ограничение вводится более чем на два месяца [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Немцова в Тюмени закроют для движения.Улицу Немцова в Тюмени закроют для движения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени закроют для движения улицу Немцова. Здесь рабочие будут проводить реконструкцию тепловой сети.

Движение транспорта на участке автомобильной дороги от дома № 39 до дома № 43 на улице Немцова будет прекращено с 18 мая до 31 июля.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям знаков и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Осипенко, Свердлова, Профсоюзной и межквартальным проездам.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала ,что в областном центре закроют для движения улицу Максима Горького. Здесь рабочие будут проводить капитальный ремонт тепловых сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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