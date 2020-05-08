Тюменец вынес из чужого дома мотоцикл и спрятал его в лесу
Жительница села Княжево обратилась в полицию с заявлением о краже мотоцикла ИЖ Планета-3. Женщина пояснила, что двухколесный транспорт стоимость чуть более восьми тысяч рублей хранился на территории частного дома.
Вскоре стражам порядка удалось задержать ранее судимого за кражу и повторное управление автомобилей в нетрезвом состоянии 21-летнего местного жителя.
– Оказывается, молодой человек ночью проник в ограду частного дома через незапертую калитку, похитил неработающий мотоцикл и спрятал его в лесном массиве, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU