8 Май 2020 2020-05-08T07:40:37+03:00

Тюменец вынес из чужого дома мотоцикл и спрятал его в лесу. Фото - УМВД по Тюменской области.

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Жительница села Княжево обратилась в полицию с заявлением о краже мотоцикла ИЖ Планета-3. Женщина пояснила, что двухколесный транспорт стоимость чуть более восьми тысяч рублей хранился на территории частного дома.

Вскоре стражам порядка удалось задержать ранее судимого за кражу и повторное управление автомобилей в нетрезвом состоянии 21-летнего местного жителя.

– Оказывается, молодой человек ночью проник в ограду частного дома через незапертую калитку, похитил неработающий мотоцикл и спрятал его в лесном массиве, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU