В Тюмени цветочные магазины нарушают эпидемиологические нормы

7 Май 2020 2020-05-07T15:42:55+03:00

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В Тюмени специалисты Роспотребнадзора каждый день обследуют объекты, которым разрешили работать в период введенного режима повышенной готовности. Как оказалось, не все они ведут деятельность на тех условиях, которые им выдвинули.

– Были проверены торговые точки на улице Аккумуляторной, 1. Это два магазина цветов – ИП Эйвазова Ж. П. и ИП Сатюков С. П. Оба предпринимателя уведомлены о составлении протокола об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в магазинах нет бактерицидных облучателей, отсутствует запас масок, нет инструкций на имеющиеся дезинфицирующие средства, не проводится анкетирование, а также отсутствуют антисептики для рук. Кроме того, в ИП Эйвазовой не представлен приказ на ответственное лицо, а на объекте ИП Сатюкова зона приема пищи не оборудована раковиной для мытья рук.

Что касается строительных организаций, то выяснилось, что на стройплощадке ООО «СЗ Меридиан Констракшн» (подрядчик – ООО «Сибстройальянс») отсутствовали вагоны-бытовки, а прорабскую комнату организовали в строящемся доме.

ИСТОЧНИК KP.RU