В Тюменской области появится «Сад памяти»
Завтра, 8 мая, в Богандинском участковом лесничестве возле поселка Княжево специалисты лесного комплекса высадят хвойные деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акцию проводят без привлечения граждан, с соблюдением всех мер безопасности.
– Всего будет высажено 1 418 саженцев сосны. На площади 0,8 гектара появится геоглиф в форме цифры 75 в честь 75-летия Великой Победы, – отметила пресс-секретарь департамента лесного комплекса Тюменской области Анна Корнелюк.
По ее словам, многие ветераны лесного хозяйства региона прошли фронт, затем восстанавливали леса, пострадавшие в военное время. В каждом районе Тюменской области жили ветераны, внесшие неоценимый вклад в дело восстановления лесов.
Организаторы отмечают: «Сад памяти» – это общая, народная инициатива, и призывают объединиться тех, для кого это действительно имеет значение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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