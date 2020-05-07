В Тюменской области появится «Сад памяти»

7 Май 2020 2020-05-07T15:44:40+03:00

Место посвятят землякам, отдавшим жизнь ради победы в войне

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Завтра, 8 мая, в Богандинском участковом лесничестве возле поселка Княжево специалисты лесного комплекса высадят хвойные деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акцию проводят без привлечения граждан, с соблюдением всех мер безопасности.

– Всего будет высажено 1 418 саженцев сосны. На площади 0,8 гектара появится геоглиф в форме цифры 75 в честь 75-летия Великой Победы, – отметила пресс-секретарь департамента лесного комплекса Тюменской области Анна Корнелюк.

По ее словам, многие ветераны лесного хозяйства региона прошли фронт, затем восстанавливали леса, пострадавшие в военное время. В каждом районе Тюменской области жили ветераны, внесшие неоценимый вклад в дело восстановления лесов.

Организаторы отмечают: «Сад памяти» – это общая, народная инициатива, и призывают объединиться тех, для кого это действительно имеет значение.

ИСТОЧНИК KP.RU