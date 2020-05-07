2020-05-07T14:43:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечилась

Состояние у всех стабильное
Вадим Бегун
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Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечились. Фото - pixabay.com.Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечились. Фото - pixabay.com.
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Шестнадцать пациентов областного противотуберкулезного диспансера, который находится в Тюмени, выздоровели. Двойной тест на коронавирус, который они прошли, показал отрицательный результат.

– На сегодня из 35 изолированных в диспансере пациентов с подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из этого отделения 16 человек. Все они получили дважды отрицательный результат анализа, – подтвердили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там также отметили, что остальные 19 человек ждут результатов. У всех состояние стабильное, они получают необходимое лечение.

Ранее в средствах массовой информации прошла информация о вспышке заражения COVID-19 в областном противотуберкулезном диспансере. Стало известно, что среди больных есть и медики. Всех их изолировали на отдельном этаже здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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