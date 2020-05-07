В Тюменской области снесли несколько аварийных домов после проверки прокуратуры

7 Май 2020 2020-05-07T14:38:51+03:00

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Прокуратура Тюменского района провела проверку исполнения администрациями Успенского муниципального образования и поселка Боровский законодательства в сфере ЖКХ. Обнаружились несколько старых домов, которые по неизвестным причинам не стали сносить, несмотря на то что там давно никто не жил.

– Установлено, что на территории муниципальных образований находились четыре многоквартирных дома, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из данных домов переселены. Однако администрации не принимали мер по сносу ветхого жилья, представлявшего опасность для окружающих, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в адрес глав муниципальных образований были внесены представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения аварийные дома снесены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU