2020-05-07T13:29:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19

Все заболевшие были госпитализированы
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19. Фото - yarkovo-ob24.ru.В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19. Фото - yarkovo-ob24.ru.
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса прокомментировал информацию о закрытии Ярковской больницы. Ранее там выявили новую инфекцию у трех медиков.

– Это – неправда. Среди сотрудников были обнаружены заболевшие, но все они госпитализированы, получают необходимое лечение, проведены нужные мероприятия. Больница по-прежнему работает в режиме повышенной готовности и карантинных мероприятий – продолжаются усиленные меры дезинфекции, – отметили в оперштабе.

Там порекомендовали вызывать медицинского работника на дом и не посещать любые медучреждения без крайней необходимости. Также жителям региона посоветовали соблюдать масочный режим при любых контактах, а также следить за соблюдением правил личной гигиены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики Ярковской больницы заразились коронавирусом

Терапевтическое отделение медучреждения закрыли на самоизоляцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19
Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения
В Тюмени байкер получил серьезные травмы при столкновении с легковушкой
В Тюмени планируют создать арт-квартал
В новой Конституции подчеркнут важность территориальной целостности страны
В Тюмени зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19
«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой
В Тюмени девушку укусила ядовитая змея: горожанка находится в среднетяжелом состоянии
Холодненькая пошла! Тюменцы скоро останутся без горячей воды
Под Тюменью хулиганы расстреляли кота: животному нужна операция
В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском
В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса
Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями
«Галамарт» запустил в Тюмени акцию помощи нуждающимся
Тюменские врачи выходили 96-летнюю труженицу тыла, которая упала и сломала бедро