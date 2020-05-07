В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19
Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса прокомментировал информацию о закрытии Ярковской больницы. Ранее там выявили новую инфекцию у трех медиков.
– Это – неправда. Среди сотрудников были обнаружены заболевшие, но все они госпитализированы, получают необходимое лечение, проведены нужные мероприятия. Больница по-прежнему работает в режиме повышенной готовности и карантинных мероприятий – продолжаются усиленные меры дезинфекции, – отметили в оперштабе.
Там порекомендовали вызывать медицинского работника на дом и не посещать любые медучреждения без крайней необходимости. Также жителям региона посоветовали соблюдать масочный режим при любых контактах, а также следить за соблюдением правил личной гигиены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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