7 Май 2020 2020-05-07T13:29:27+03:00

В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии Ярковской больницы, где медики заразились COVID-19. Фото - yarkovo-ob24.ru.

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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса прокомментировал информацию о закрытии Ярковской больницы. Ранее там выявили новую инфекцию у трех медиков.

– Это – неправда. Среди сотрудников были обнаружены заболевшие, но все они госпитализированы, получают необходимое лечение, проведены нужные мероприятия. Больница по-прежнему работает в режиме повышенной готовности и карантинных мероприятий – продолжаются усиленные меры дезинфекции, – отметили в оперштабе.

Там порекомендовали вызывать медицинского работника на дом и не посещать любые медучреждения без крайней необходимости. Также жителям региона посоветовали соблюдать масочный режим при любых контактах, а также следить за соблюдением правил личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU