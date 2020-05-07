2020-05-07T12:36:36+03:00
Общество

В Тюмени планируют создать арт-квартал

Он будет состоять из рисунков, выполненных в разных техниках
Вадим Бегун
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В Тюмени планируют создать арт-квартал. Фото - "Морфология улиц | Тюмень".В Тюмени планируют создать арт-квартал. Фото - "Морфология улиц | Тюмень".
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В районе автоцентра на улице Северной планируется создать арт-квартал. Его украсят рисунки, выполненные в разных техниках.

Открыт прием заявок на фестиваль стрит-арта «Морфология улиц». В этом году он пройдет в третий раз и станет всероссийским. Нанесение эскизов планируется в июле. Всего Тюмень украсят 25 рисунков, холстами выступят хозяйственные корпуса, гаражи, арки и даже стены жилых домов.

– В этом году мы решили дать высказаться на тюменских стенах еще и иногородним художникам. Приглашаем художников с опытом, желающих показать свои навыки, развивать уличную культуру и, конечно, познакомиться с Тюменью. Сейчас договариваемся с экспертами, которые оценят заявки и отберут участников, – сообщила руководитель фестиваля Юлия Саначина.

По ее словам, подать заявку необходимо до 21 июня на сайте морфологияулиц.рф. Проживание художников из других городов оплачивает организатор проекта, а трансфер до Тюмени и обратно – сам участник. Итоги подведут 29 июня, работа над эскизами продлится до 12 июля, а реализация – до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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