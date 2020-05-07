В Тюмени байкер получил серьезные травмы при столкновении с легковушкой
В центре Тюмени накануне, 6 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Мужчина на двухколесном транспорте столкнулся с «Хендай-Элантра» на перекрестке улиц Республики и Семакова.
– Предварительно установлено, что 27-летний молодой человек, управлявший мотоциклом, не выдержал дистанцию и врезался во впередиидущую легковушку, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Также стало известно о состоянии горожанина. У него диагностировали травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, множественные ушибы и травму глаза. Пострадавший получает всё необходимое лечение в отделении хирургии.
Фото - CAR72.RU.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на объездной дороге в областном центре накануне, 6 мая, автомобиль «Ауди» на скорости протаранил разделительный бордюр. Сейчас автоинспекторы разбираются, кто находился за рулем: горожанин утверждает, что машиной управляла его супруга.
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ИСТОЧНИК KP.RU