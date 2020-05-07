В Тюмени зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T11:42:01+03:00

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В Тюмени пятая смерть пациента с COVID-19. Это снова пожилой человек.

– На сегодня у нас зафиксировано уже пять смертей – это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, накануне скончался дедушка 80 лет. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, у него был тяжелый сопутствующий анамнез, включая несколько инфарктов, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

По последним данным штаба, за минувшие сутки подтверждено еще 25 положительных проб (всего 683 случая). За сутки выздоровели 42 человека (всего 267).

Также стало известно, что в настоящее время лечение получает 411 пациентов. Из общего числа заболевших – шесть детей с установленным диагнозом, они получают лечение в стационарах в Тюмени. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

– В регионе по-прежнему есть тяжелые пациенты, сейчас уже семь человек нуждаются в искусственной вентиляции легких. У всех остальных состояние достаточно удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме, – заявили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU