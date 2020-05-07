2020-05-07T11:44:51+03:00
Здоровье

В Тюмени девушку укусила ядовитая змея: горожанка находится в среднетяжелом состоянии

Это первый подобный случай в этом году
Вадим Бегун
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В Тюмени девушку укусила ядовитая змея. Фото - pixabay.com.В Тюмени девушку укусила ядовитая змея. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени зарегистрирован первый в этом году случай укуса змеи. Накануне, 6 мая, вечером девушку на даче укусила гадюка: рептилия вцепилась тюменке в средний палец руки.

По словам главного токсиколога Тюменской области Ирины Чайковской, сейчас пациентка находится в среднетяжелом состоянии, прямой угрозы ее жизни нет. Стало известно, что отек распространился до плеча.

– При укусе гадюки врачи советуют вызывать скорую и не пытаться отсосать яд. Также нельзя накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать его – в этом случае есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Нужно постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму, – отметили в пресс-службе ОКБ № 2.

Специалисты призывают тех, кто живет за городом или отправляется по выходным на дачи, быть осторожнее: без причины гадюка на людей не нападает и атакует только в крайнем случае. Защититься от укуса помогут резиновые сапоги или высокие кожаные ботинки – их змея прокусить не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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