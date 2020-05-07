2020-05-07T10:44:45+03:00
Общество

В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском

Вадим Бегун
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В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском. Фото - АО «Транснефть – Сибирь».
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В канун 75-летнего юбилея Победы, 6 мая 2020 года, в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет новая книга о нашем выдающемся земляке – командарме, Герое Советского Союза и Герое Монгольской Народной Республики Иване Ивановиче Федюнинском, который сыграл ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда, разработал и осуществил множество блестящих военных операций.

Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. Его перу принадлежат и другие книги из серии ЖЗЛ: «Рокоссовский. Клинок и жезл», «Жуков. Маршал на белом коне», «Конев. Солдатский маршал». Издание книги стало возможным благодаря финансовой поддержке АО «ТранснефтьСибирь», правительства Тюменской области, Тюменской областной думы. Организацию проекта взял на себя Тюменский областной совет ветеранов.

Книга о командарме Федюнинском посвящена памяти еще двух замечательных тюменцев – Феопентия Емельяновича Костоломова, ветерана Вооруженных сил СССР, майора запаса, кавалера орденов Красной Звезды и «Знак Почета», многолетнего руководителя Тюменского городского клуба ветеранов, инициатора и организатора установки памятника Ивану Федюнинскому в Тюмени, и Игоря Александровича Шаповалова, заслуженного строителя, почетного гражданина Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, многолетнего председателя Тюменского областного совета ветеранов.

Писатель Михеенков неоднократно в течение двух лет работы над романом приезжал в Тюмень, встречался с людьми, которые помнили и хорошо знали командарма, бывал в музее Федюнинского в его деревне Гилево, знакомился с перепиской и документами, сохранившимися в музейном и личных архивах. В ближайшее время, как только снимут карантинные ограничения, он снова планирует посетить Тюменскую область, чтобы встретиться с читателями и представить свою новую книгу.

– Тюменцы – замечательные люди! У вас прекрасные, талантливые писатели, крепкая писательская организация. И по военной теме мы задумали совместный проект о писателях-фронтовиках тюменцах. Думаю, и его осуществим. Сибирь величава и прекрасна. И историю свою вы любите. Вам и пожелать-то чего-то ещё трудно. У вас всё есть! Тогда – просто любви! К родному прошлому. К тому, что всегда в сердце. Друг к другу. К книге. Это очень важно. Такая любовь не должна иссякать, – передает Михеенков свои пожелания жителям области.

В ближайшее время большая часть тиража книги о командарме Федюнинском будет передана во все школы и библиотеки регионов присутствия АО «Транснефть – Сибирь» – Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Биографический роман можно будет также приобрести в книжных магазинах.

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