Под Тюменью хулиганы расстреляли кота: животному нужна операция

7 Май 2020 2020-05-07T10:07:07+03:00

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В селе Ембаево местная жительница нашли в канаве травмированного кота, который не мог пошевелиться. В ветклинике, куда было доставлено животное, заявили, что в него стреляли.

По информации волонтеров фонда «Потеряшки», сейчас помощь коту оказывают. Рентген показал, что у животного сломаны таз и голень. Во время операции из тела кота извлекли несколько железных пулек.

– Результатом ранения у кота стал сложный оскольчатый перелом голени, плюсом проблемы с мочеиспусканием. Сейчас надо оплатить приемы в клинике, операцию и медикаменты. Сумма очень большая: 7 тысяч операция + 3 проекции рентгена по 500 + 250 кастрация + 200 прием + 1 350 «Нейромидин», – сообщают волонтеры.

Они обращаются с просьбой к добровольцам, которые могли бы помочь в оплате лечения Тобиасу. Все реквизиты можно узнать, пройдя по этой ссылке.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что волонтеры-зоозащитники разыскивают живодеров, которые содрали кожу с кота Рыжика. Животное скончалось от ран в ветеринарной клинике 20 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU