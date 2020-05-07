2020-05-07T09:37:58+03:00
Недвижимость

В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса

Однако ситуация на рынке скоро восстановится
Вадим Бегун
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В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса.В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области объем продаж квартир значительно снизился: виной тому пандемия коронавируса. Однако ситуация на рынке скоро должна нормализоваться.

В настоящее время уже 1 584 строительных организаций региона возобновили работу. 56 тысяч человек вышли на строительные объекты.

– По состоянию на 1 апреля введено в эксплуатацию 178 тысяч «квадратов» жилья, это 10% от плана. План на 2020 год – 1 756 000 квадратных метров. Объем продаж квартир снизился на 60%, однако уже начали работать дистанционно МФЦ и центр государственной жилищной поддержки, поэтому ситуация будет восстанавливаться, – сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

По информации заместителя губернатора региона, количество квартир для реализации достаточное для удовлетворения запроса у населения. Так, на свободном рынке сегодня – более 12 тысяч новых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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